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        Haberler Dünya İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaralandı | Dış Haberler

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi yaralandı

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 27.08.2024 - 13:39
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        İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı
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        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki El-Mecadil ve Şeyhayn beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi yaralandı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı El-Mecadil beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

        İsrail ordusunun, Şeyhayn beldesine düzenlediği hava saldırısında da 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Sur kentinin doğusundaki El-Mecadil ovasını insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

        İsrail savaş uçakları da En-Nebatiye el-Fevka beldesi çevresindeki açık alana hava saldırısı düzenledi.

        Ayrıca İsrail ordusunun, sınır bölgesinde yer alan Ayta eş-Şaab beldesine ağır makineli silahlarla ateş açtığı, saldırıların ciddi maddi hasara neden olduğu bildirildi.

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        #israil
        #lübnan
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