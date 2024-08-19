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        Haberler Dünya İsrail ordusunun Han Yunus ve Gazze kentine yönelik saldırılarında 9 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail ordusunun Han Yunus ve Gazze kentine yönelik saldırılarında 9 Filistinli öldü

        7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılara devam eden İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki internet dağıtım noktasında toplanan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 5 Filistinli öldü. İsrail savaş uçaklarının Gazze'de sivil bir aracı bombalaması sonucundaysa 4 Filistinli yaşamını yitirdi. İki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:23 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:23
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        İsrail saldırılarında 9 Filistinli öldü
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        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti.

        Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki "Avusturya Binaları" bölgesinde internet dağıtım noktası yakınında toplanan Filistinlileri hedef alması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralanan oldu.

        İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivil bir aracı bombalaması sonucu 4 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

        Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesini bombaladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Filistin
        #israil
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