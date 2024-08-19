Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga | Son dakika haberleri

        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sonrası kavga çıktı. Taciz edildiği öne sürülen kızın babası ve ağabeyinin yaralandığı kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Döner bıçağının da kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:43 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gaziosmanpaşa'da kız çocuğuna taciz iddiası sonrası ortalık karıştı. Olay, dün 18.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi.

        • 2

          İddiaya göre, 16 yaşındaki kız çocuğu, yabancı uyruklu bir kişi tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradı. Bunun üzerine kızın babası ve ağabeyi ile şüpheli arasında kavga çıktı.

        • 3

          Kavga ayrıldıktan bir süre sonra şüphelinin ailesi tekrar sokağa gelerek baba ve oğula döner bıçağıyla saldırdı. Arbede diğer vatandaşların araya girmesiyle son bulurken şüpheliler kaçarak uzaklaştı

        • 4

          Baba Osman Usta'nın parmağı koparken oğlu ise kolundan yaralandı.

        • 5

          5 GÖZALTI

          İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

          Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

          Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken polis ekiplerinin de sokak üzerinde güvenlik önlemi sürüyor.

        • 6

          "TACİZ EDİYORMUŞ"

          Olayı anlatan mahalle sakini Fatma Öz, "Kızı bir haftadır taciz ediyormuş. Babasına söylüyorlar durumu ve olay çıkıyor. Motosikletle giderken kıza el atıyor. Kız çocuğunun babasının eli kesilince tampon yaptım" dedi.

        • 7

          “BABANIN ÜSTÜNE KILIÇLARLA GELDİLER"

          Kavgayı gören Songül Özkan, "Vahim bir olay bir kız çocuğumuzu burada taciz etmişler. Babası olayı duyuyor sonra burada karşılaşıyorlar. Bir gruplaşma olmuş ve babanın üstüne kılıçlarla, satırlarla, bıçaklarla geliyorlar ve babanın baş parmağı kopuyor" dedi.

        • 8
        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Türkiye'de "genç koroner kalp hastası" oranı yüzde 20'lere çıktı
        Türkiye'de "genç koroner kalp hastası" oranı yüzde 20'lere çıktı
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Habertürk Anasayfa