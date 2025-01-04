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        Haberler Dünya İsrail Ordusunda intiharlar arttı | Dış Haberler

        7 Ekim'den bu yana İsrail Ordusunda 28 asker intihar etti

        7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail Savaşı'ndan İsrail askerleri sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da etkileniyor. İsrail Ordusunun 2 Ocak Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre 7 Ekim'den bu yana İsrail Ordusunda 28 asker intihar etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 21:44 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:44
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        İsrail Ordusunda intiharlar arttı
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        7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail Savaşı'nda 891 İsrail askeri ölürken 5 bin 569 asker de yaralandı. İsrail Ordusu fiziksel anlamda büyük kayıplar yaşarken orduda psikolojisi bozulan asker sayısında da artış görüldü.

        İsrail Ordusundan yapılan açıklamaya göre 7 Ekim'den bu yana intihar eden asker sayısı 28'e yükseldi.

        İsrail Ordu Yetkilisi yaptığı açıklamada "İsrail büyük kayıplar yaşadı. Her insan önemli. Acı verici kayıpları azaltmak için elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi. İsrail Ordusu psikolojik sorunlardan ötürü yaşanan intiharları azaltmak adına psikolojik destek birimlerini artırdı. Askerlere 7/24 hizmet veren psikoloji servisleri kuruldu.

        ABD Ordusunun da 11 Eylül'den sonra düzenlenen operasyonlarda askerlerinin psikolojisinin bozulduğu ve savaş sahasında ölen askerden daha çok intihar eden asker olduğu iddia edilmişti.

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