Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu Refah kentini vurdu: 6 Filistinli öldü

        İsrail ordusu Refah kentini vurdu: 6 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırılarda aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 03:18 Güncelleme: 06.05.2024 - 03:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail ordusu Refah'ı vurdu: 6 Filistinli öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gazze Şeridi'nde sağlık alanından kaynaklar, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Aralarında bir bebek ve bir çocuğun da bulunduğu 6 Filistinlinin cenazesi ile birçok yaralının Refah'ın doğusundaki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'ne getirildiğini" söyledi.

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusundaki Harun Reşid Camisi karşısında bulunan George Caddesi'nde 'Kaşta' ailesine ait evi bombaladı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusunda es-Selam Mahallesi ile kuzeyinde Hirbet el-Ades bölgesini de hedef aldı.

        İsrail savaş uçakları, Hirbet el-Ades'te el-Akkad Okulu çevresini bombaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        200 yıllık bina küle döndü
        200 yıllık bina küle döndü
        Pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü
        Pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü
        Fidan: Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir
        Fidan: Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir
        Galatasaray'dan tarihi rekor!
        Galatasaray'dan tarihi rekor!
        Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında gerginlik
        Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında gerginlik
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Aslan'dan gol yağmuru!
        Aslan'dan gol yağmuru!
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu!
        Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu!
        "Ancak Ziyech gölgede bırakabilirdi"
        "Ancak Ziyech gölgede bırakabilirdi"
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        1. Lig'de çılgın gün!
        1. Lig'de çılgın gün!
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Habertürk Anasayfa