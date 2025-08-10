İsrail ordusu Lübnan'ın güney bölgelerini vurdu

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Meyfdun beldesine İHA saldırısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu hava saldırısında Suriye uyruklu bir kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Yarun beldesinin güneyine de iki saldırı düzenledi.

İsrail İHA'ları Nebatiye kentinin başta Zehrani beldesi olmak üzere çeşitli bölgelerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

Sur kentinin Haret el-Nadi bölgesine ise İsrail İHA'larından güdümlü iki füze atıldı. Füzelerin yola düştüğü, herhangi bir can kaybı olmadığı aktarıldı. İsrail topçuları Sur kentinin Ramya ve Beyt Lif beldeleri çevresini hedef aldı. İsrail'in saldırıları nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.