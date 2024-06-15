İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini vurdu: 14 ölü

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İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi.

AA'nın Filistin haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.