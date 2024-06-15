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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini vurdu: 14 ölü | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini vurdu: 14 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde 3 eve düzenlediği saldırılarda biri bebek 14 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 06:31 Güncelleme: 15.06.2024 - 06:31
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        İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini vurdu: 14 ölü
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        İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi.

        AA'nın Filistin haber ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

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        #gazze
        #israil
        #haberler
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