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        Haberler Dünya İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi bombaladı: 10 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi bombaladı: 10 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 00:42 Güncelleme: 13.08.2024 - 00:48
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        İsrail bir evi bombaladı: 10 Filistinli öldü
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        Filistin'de sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un doğusundaki Ebu Hayye beldesinde "Ebu Hayye" ailesine ait evi bombaladı, saldırıda 10 Filistinli öldü.

        Gazze'deki Sivil Savunma Birimi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralanan ve kaybolanların olduğu belirtili.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 897 Filistinli ölmüş, 92 bin 152 kişi yaralanmıştı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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