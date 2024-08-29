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        Haberler Dünya İsrail ordusu Batı Şeria'daki saldırıların birkaç gün veya daha uzun sürebileceğini açıkladı | Dış Haberler

        İsrail ordusu Batı Şeria'daki saldırıların birkaç gün veya daha uzun sürebileceğini açıkladı

        İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde devam eden "geniş çaplı" saldırıların birkaç gün veya daha uzun sürebileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:04 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:04
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        Batı Şeria'daki saldırılar ne kadar sürecek?
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        İsrail Ordu Sözcülüğü'nden Binbaşı Ella Waweya, Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına düzenlenen saldırılarla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

        "Operasyonun" güvenlikle ilgili hedefler gerçekleşinceye kadar devam edeceğini söyleyen Waweya, "Birkaç gün ya da gerekirse daha uzun sürecek çatışmalara tanık olabiliriz." dedi.

        İsrailli güvenlik kaynakları, dün başlatılan "geniş çaplı" saldırıların Batı Şeria'da patlayıcı madde üretiminde yaşanan artışla ilişkili olduğunu öne sürüyor.

        İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da dün başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, 45 kişinin ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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