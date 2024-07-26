İsrail'in serbest bıraktığı 6 Filistinli esir işkenceyi anlattı

İsrail ordusu bugün 2'si kadın 6 Filistinliyi Deyr el-Belah'taki Kissufim askeri bölgesinde serbest bıraktı.

Serbest bırakılan Filistinlilerden Muhammed Yahya el-Levh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin aç ve susuz bırakıldığını ve ağır işkencelere uğradığını belirtti.

Levh, "Esir olduğumuz süre boyunca çok ağır işkencelere ve şiddetli dayağa maruz kaldık. Hayatımda yaşadığım en zor 30 gündü. Alıkonduğumuz an itibarıyla ellerimiz ve ayaklarımız kelepçelendi ve gözlerimiz bağlandı. Elektrik şoku da dahil olmak üzere gün boyu sorgu ve işkence başladı." diyerek gördükleri işkenceleri anlattı.

"İŞKENCE BİR AN BİLE DURMADI"

Muhammed Adil Abu Şaar ise gördükleri işkencelerin acımasız ve insanlık dışı olduğunu ve bir an bile durmadığını söyledi.

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Şaar, "İsrail askerleri, silahla ve copla esirlerin sırtına, omurgasına ve karnına vuruyor, elektrikli çubukları ağzına ve hassas bölgelerini sokuyor ayrıca esirlerin yüzüne vurarak dişlerinin kırılmasına neden oluyordu." dedi.

ESİRLERİN UZUVLARI AMPÜTE EDİLMİŞ

Bir diğer Filistinli Muhammed ez-Zeanin de İsrail askerlerinin, onları serbest bıraktıktan sonra koşmalarına engel olmak için üzerlerine ateş açtığını kaydetti.

Zeanin, "İsrail askerleri, vahşi köpekleri üzerimize saldı. 150'yi aşkın esirin uzuvlarının ampüte edildiğini gördüm. İnsan aklının hayal bile edemeyeceği ve tahammül edilemeyecek kadar trajik durumlar yaşadık." diye konuştu.