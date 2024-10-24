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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi | Dış Haberler

        İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

        Esad rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 07:01 Güncelleme: 24.10.2024 - 07:03
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        İsrail'den Şam'a hava saldırısı
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        Suriye'de Esad rejiminin haber ajansı SANA'daki haberde, "Şam semalarında patlama sesi duyuldu. İlk bilgilere göre İsrail, Kefersuse Mahallesi'nde bir binaya saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

        Rejime yakın sosyal medya hesaplarında da saldırıda bir kişinin öldüğü iddia edilirken olay yerine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; Şam'ın birçok mahallesinde, Hizbullah'ın yanı sıra İran destekli grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

        Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

        İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #haberler
        #israil
        #Suriye
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