Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, göç hareketi başta olmak üzere İsrail'in saldırılarının yol açtığı zararlar ile ülkedeki son durumu yansıtan verilerin yer aldığı haftalık raporunu yayımladı.

Rapora göre, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bugüne kadar ülkede toplam 1 milyon 862 bin 790 kişi yerinden edildi.

⁠İsrail'in saldırıları nedeniyle 1,2 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden oldu

Ülke içinde yerinden edilen kişilerin sayısı 190 bin 102'si hükümetin açtığı barınma merkezlerinde, 1 milyon 47 bin 790'ı ise barınma merkezleri dışında olmak üzere 1 milyon 237 bin 892'ye ulaştı.

Yerinden edilmiş kişilerin konaklaması için bugüne kadar 720'si kamu ve özel eğitim kurumu olmak üzere 1177 merkez açıldı ve bunların 976'sı azami kapasiteye ulaştı.