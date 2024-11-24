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        Haberler Dünya İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 1,9 milyona yaklaştı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 1,9 milyona yaklaştı

        İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 862 bini aştığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 00:27 Güncelleme: 24.11.2024 - 00:27
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        Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 1,9 milyona yaklaştı
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        Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, göç hareketi başta olmak üzere İsrail'in saldırılarının yol açtığı zararlar ile ülkedeki son durumu yansıtan verilerin yer aldığı haftalık raporunu yayımladı.

        Rapora göre, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bugüne kadar ülkede toplam 1 milyon 862 bin 790 kişi yerinden edildi.

        ⁠İsrail'in saldırıları nedeniyle 1,2 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden oldu

        Ülke içinde yerinden edilen kişilerin sayısı 190 bin 102'si hükümetin açtığı barınma merkezlerinde, 1 milyon 47 bin 790'ı ise barınma merkezleri dışında olmak üzere 1 milyon 237 bin 892'ye ulaştı.

        Yerinden edilmiş kişilerin konaklaması için bugüne kadar 720'si kamu ve özel eğitim kurumu olmak üzere 1177 merkez açıldı ve bunların 976'sı azami kapasiteye ulaştı.

        ⁠Lübnan'dan Suriye'ye 624 binden fazla kişi geçti

        İsrail'in saldırılarını şiddetlendirdiği 23 Eylül'den bu yana 390 bin 656'sı Suriyeli, 234 bin 242'si Lübnan vatandaşı olmak üzere 624 bin 898 kişi, Lübnan'dan Suriye topraklarına geçti.

        Öte yandan, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu, Lübnan'a yaklaşık 13 bin 976 hava saldırısı düzenledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #lübnan
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