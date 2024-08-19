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        Haberler Dünya İsrail'in, Philadelphia Koridoru'nda "askeri varlığını" sürdürme konusunda ısrarcı olduğu bildirildi | Dış Haberler

        İsrail'in, Philadelphia Koridoru'nda "askeri varlığını" sürdürme konusunda ısrarcı olduğu bildirildi

        İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'ndaki askeri işgalini sürdürme konusunda ısrarcı olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:31 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:31
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        'Philadelphia Koridoru'nda ısrarcılar'
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        The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yapılan görüşmenin ardından İsrail Hükümet Sözcüsü David Mercer basın açıklaması yaptı.

        Sözcü Mercer, Netanyahu'nun "İsrail ordusunun Philadelphia Koridoru'nda fiziki olarak bulunması" ilkesinin arkasında kararlı bir şekilde durduğunu ifade etti.

        Mercer ayrıca, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini belirterek "Vatandaşlarımızı evlerine geri döndürmek için ABD tarafından mayıs ayında sunulan ilkelere dayalı bir çerçeve anlaşması oluşturmak için çalışıyoruz." dedi.

        Netanyahu, 27 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

        İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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