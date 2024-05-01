Columbia Üniversitesi'nden Profesör Bruce Robbins protestolarda yaşananları anlattı: "İsrail'in haksızlığı ortaya çıkacak"

7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmalarının ardından ABD, İsrail'e desteğini pek çok kez yinelerken, ABD'de zaman zaman Filistin'e destek gösterileri düzenledi.

Yaklaşık iki hafta önce Columbia Üniversitesinde başlayan Gazze'ye destek eylemleri ise ABD'nin önde gelen birçok üniversitesine yayıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu protestoları "Yahudi karşıtı" olarak nitelendirirken, ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt gelmişti.

"YAHUDİLERİN KAMPÜSTEKİ GÜVENLİĞİ HİÇBİR ZAMAN TEHDİT EDİLMEDİ"

Columbia Üniversitesi'ndeki Yahudi akademisyenlerin de içinde olduğu personel rektörlüğe bir mektup yazdı. Protestocuları Yahudi düşmanlığıyla suçladı. Gerçekten öyle mi? Yahudi bir profesör olarak oradaki protestolarda bir düşmanlık gördünüz mü?

Bruce Robbins: Bir Yahudi olarak konuşuyorum ve anti-Semitizm hakkında bir şeyler biliyorum. Hem fiziki hem de sözlü saldırıya uğradım hayatımda bir Yahudi olarak. O yüzden bu konuda çok hassasım. Bunun hiçbir zaman kampüsteki Yahudilerin güvenliğiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yahudilerin kampüsteki gerçek güvenliği hiçbir zaman tehdit edilmedi. Bence gördüğümüz şey, İsrail'in savunulamaz eylemlerini savunmak için kullanabilen insanlar tarafından antisemitizmin silah haline getirilmesidir. Dünyanın büyük bir kısmının İsrail'in yaptıklarını onaylamadığını fark etmekten duydukları kişisel rahatsızlığı tercüme ediyorlar, bu da onları çok rahatsız ediyor. Kendi kimlik duygularına saldırıyor ve başka hangi kelimeleri bulacaklarını bilemiyorlar. Şu rahatsızlık hissini Yahudi düşmanlığı olarak adlandırıyorlar.

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Columbia Üniversitesi'nde artık dersler online yapılıyor, bu sizce ülke genelindeki kampüslerde eğitimi nasıl etkileyecek?

Pragmatik anlamda, polis bu işe ne kadar dahil olursa hareketin o kadar güçleneceğini düşünüyorum ve bence bu, bu ülkedeki ve belki de dünya çapındaki gençler için, Türkiye'deki durumu bilmiyorum ama dünya çapındaki birçok gencin, ne olduğuna dair görsellere erişim sahibi olması zaten çok çok güçlü bir hareket. Bu nesil gerçekten çok kızgın ve Gazze'nin bu nesil için dünyadaki adaletsizlik, hatta kötülük duygusunu başka hiçbir meselenin yapmadığı şekilde kristalize ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden giderek daha da güçleneceğini düşünüyorum. Columbia'daki duruma ve bunun nasıl çözüleceğine gelince, gerçekten bilmiyorum. Yönetimle öğrenciler arasında görüşmeler olduğunu biliyorum. Her iki tarafın da iyi niyetle müzakere ettiğini varsayıyorum. Başlıca talep, Columbia'nın parasının İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaş çabalarına yatırılması için İsrail şirketlerinden elden çıkarılmasıdır. Talep budur. Onları Güney Afrika'da görmek isterim, beyazların üstünlüğünü savunanların durumunda çok büyük bir direniş vardı. Şu anda buna karşı çok büyük bir direnç var. Belki direniş günü kurtarır, bilemiyorum. Bir müzakerede öğrencilere ne teklif edebileceklerini bilmiyorum. Bu da öğrenciler için neredeyse bu kadar tatmin edici olurdu. Ama umarım iyi niyetle çabalıyorlardır.

Üniversitenin rektörünün bu kararı tek başına alması ya da aldığına dair şüpheler doğru mu?

Bruce Robbins: Bu çok önemli bir nokta. Kampüsteki öfkenin bir kısmı rektörün kararını fakülte senatosuna danışmamasından kaynaklanıyor. Kurallar böyle, bir karar alındığında üniversite senatosuna danışılması gerekiyor. Ve Rektör, senatoya hiç danışmadı. Tek taraflı bir karardı. Yönetiminde başka kime danıştığını bilmiyorum ama olaylara müdahale eden polis departmanı bile bunun gerekli olduğunu düşünmüyordu.

Polis teşkilatının bile üniversiteye girme konusunda rektörden farklı düşündüğünü söylüyorsunuz, doğru mu?

Evet. Tam olarak öyle…

"İSRAİL'İN HAKSIZLIĞI ORTAYA ÇIKACAK"

Üniversitenizde bildiğimiz kadarıyla protestolar için ayrılmış bir yer var. Bu durum 1968'de Vietnam Savaşı'ndan bu yana devam ediyor. Acaba 56 yıl sonra burada protesto yapılmasına izin vermek yerine polis çağırmak mı olayları büyüttü.

Bruce Robbins : Evet, bu kesinlikle doğru. Öğrenciler, Columbia'nın Gazze'deki İsrail şiddetini desteklemekten vazgeçmesini istiyor. Aktif veya pasif olarak İsrail ile yapılan ticaretin sona erdirilmesini talep ediyorlar. Gençler bundan 40 yıl önce Güney Afrika’nın ırkçı olduğuna dair eylemler yapıyordu ve o zaman insanlar bunun doğru olmadığını iddia ediyorlardı. Ama zaman o gençlerin düşüncesinin doğru olduğunu tüm insanlığa gösterdi. Bugün yaşadığımız durum da aynı. Tarih beyazların üstün olduğunu söyleyenleri nasıl haksız çıkardıysa, yarın da İsrail’in haksızlığını ortaya çıkaracak.