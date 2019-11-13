İsrail'in son iki günde Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında can kayıpları artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerini hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısının 16'ya, yaralıların sayısının ise 50'ye yükseldiği belirtildi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada ise, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden kişinin Kudüs Seriyyeleri'nin yönetici kadrosundan 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu el Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.