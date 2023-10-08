İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyu sürdü, pek çok bölge bombalandı!
İsrail savaş uçakları, gece boyu Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdü. Gazze Şeridi'nin pek çok farklı bölgesi bombalandı.
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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
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Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.
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İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını gece de sürdürdü.
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.
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Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın Gazze'deki yetkilisi Yahya es-Sinvar'ın En-Nasr semtindeki ofisi, Filistin Stadyumu, Gazze'deki "İslam Milli Bankası" ve "Üretim Bankası" binaları yer aldı.
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İsrail Deniz Kuvvetlerine bağlı güçler de Gazze sahillerine yakın bazı yerleri yoğun şekilde bombaladı.
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Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonda kullandığı 3 karargahın da hedef alındığı bildirildi.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.