İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü

Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, İsrail'in kente düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 1'i bebek 4 Filistinlinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Görgü tanıkları da İsrail'in Deyr el-Belah kentinin batısında bir evi hedef alması sonucu evin tamamen yıkıldığını ve çevredeki evlerde de hasar oluştuğunu belirtti.

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Saldırı sonucu ölen ve yaralananların olduğunu ifade eden görgü tanıkları, arama kurtarma ekiplerinin enkazda kalanları arama kurtarma çalışmasını sürdürdüğünü dile getirdi.