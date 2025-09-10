Habertürk
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 33 kişi öldü, 25 kişi kayboldu | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 33 kişi öldü, 25 kişi kayboldu

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik dün düzenlediği yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarında 33 Filistinli hayatını kaybetti, 25'ten fazla kişi kayboldu, onlarca kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 06:13 Güncelleme: 10.09.2025 - 06:13
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 33 kişi öldü, 25 kişi kayboldu
        İsrail bombardımanı Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde evleri ve yardım bekleyen sivilleri hedef aldı.

        İsrail ordusu Refah kentinde bir yardım dağıtım merkezinin yakınını hedef alarak yardım bekleyen 6 Filistinliyi öldürdü. Han Yunus'un güneybatısında yardım bekleyen 5 Filistinli de yine İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusu, sabahının erken saatlerinde Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilere barınak sağlayan el-Hüsari ailesine ait evi bombaladı.

        Gazze'deki Sivil Savunma Birimi ekipleri, saldırıda birçok kişinin yaralandığını, 25'ten fazla kişinin ise enkaz altında kaybolduğunu bildirdi.

        İsrail ordusu, Gazze şehrinin En-Nasr ve Tel el-Heva mahallelerinde yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve Yermuk Caddesi'nde de evleri bombalayarak biri çocuk 13 Filistinliyi öldürdü.

        Hastane yetkilileri de son birkaç saatte, İsrail'in açtığı ateş veya top atışları sonucu çeşitli bölgelerde hayatını kaybeden 9 Filistinlinin cenazelerinin hastaneye ulaştığını belirtti.

        İsrail ordusu ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki evlere bubi tuzaklı robotlar yerleştirdi. Aynı saatlerde bölge topçu ateşiyle de hedef alındı.

        Öte yandan topçu atışları aynı zamanda Han Yunus'un merkezini ve Gazze Şeridi’nin ortasındaki el-Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyini hedef alarak, sivillerin yaşadığı yıkımı ve acıyı derinleştirmeye devam ediyor.

        Sabah saatlerinde yeni bir tahliye emri yayımlayan İsrail ordusu, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık bir milyon Filistinliyi güneye, el-Mevasi bölgesine gitmeye çağırmıştı.

        Ordu, şehirde kalmanın "son derece tehlikeli" olacağı uyarısında bulundu ve bölgede "büyük bir güçle" hareket edileceğini duyurmuştu.

        GAZZE'DE SOYKIRIM

        İsrail, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yürütüyor. Bu saldırılarda şu ana kadar 64 bin 522 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 163 bin 96 kişi yaralandı. Yüz binlerce kişi yerinden edildi, 140’ı çocuk olmak üzere 393 Filistinli de kıtlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

