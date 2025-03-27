İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 7 kişi öldü
İsrail savaş uçaklarının, Gazze şehrinin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 27.03.2025 - 06:35 Güncelleme: 27.03.2025 - 06:41
İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Es-Saftavi bölgesinde El-Garabavi ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
AA'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre; hava saldırısı sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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