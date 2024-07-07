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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail gece boyu Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:52
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        İsrail'den Gazze'ye çok sayıda saldırı
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        İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

        İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 275. gününde de devam ediyor.

        Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Gazze'nin çeşitli yerlerine havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenledi.

        İsrail'in Gazze kentinin batısındaki El-Meyna bölgesinde Ebu Husayra ailesine ait bir evi bombalaması sonucu en az 3 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı. Enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir evi bombalaması sonucu enkaz altından 6 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, yaralılar ise kentteki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

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        Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat ve Bureyc mülteci kampları da şiddetli hava ve kara saldırılarına sahne oldu. Saldırıda ölen ve yaralananlar kentteki Avde Hastanesine nakledildi.

        İsrail, Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Zevaide bölgesinde Cevade ailesine ait bir eve saldırı düzenledi.

        Saldırıda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı. Ölü ve yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine sevk edildi.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinlinin öldürüldüğünü, 87 bin 705 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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