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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Gazze Şeridi'nde bir eve saldırı: 1'i çocuk 4 ölü

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda, 1'i çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 01:11 Güncelleme: 17.11.2024 - 01:58
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        Gazze Şeridi'nde eve saldırı: 1'i çocuk 4 ölü
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        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Sevariha Okulu çevresinde bulunan bir evi vurdu.

        Avde Hastanesi sağlık kaynakları, saldırıda 1'i çocuk 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

        İsrail ordusu, söz konusu kampın çeşitli bölgelerine bir dizi saldırı düzenlemişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #gazze
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