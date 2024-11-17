Gazze Şeridi'nde bir eve saldırı: 1'i çocuk 4 ölü
İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda, 1'i çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti
Giriş: 17.11.2024 - 01:11 Güncelleme: 17.11.2024 - 01:58
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Sevariha Okulu çevresinde bulunan bir evi vurdu.
Avde Hastanesi sağlık kaynakları, saldırıda 1'i çocuk 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.
İsrail ordusu, söz konusu kampın çeşitli bölgelerine bir dizi saldırı düzenlemişti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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