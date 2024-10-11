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        Haberler Dünya İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde çeşitli noktalara düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde çeşitli noktalara düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 19:50 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:50
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        İsrail saldırılarında 5 Filistinli öldü
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        İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı iki okul ile Gazze kentinde bir eve saldırı düzenledi.

        Kuzeydeki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Hafsa Okuluna düzenlenen saldırıda bir kadının öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

        Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise "Quadcopter" tipi insansız hava aracından El-Fuga Okuluna düzenlenen saldırıda onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi ancak sayı verilmedi.

        Gazze kentinin güneybatısında "Daye" ailesinin evine düzenlenen saldırıda da 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

        İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik sıkı kuşatması ve yoğun saldırıları 6. gününde de sürüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Filistin
        #israil
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