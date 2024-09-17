Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi bombalaması sonucu 9 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 22:46 Güncelleme: 17.09.2024 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Gazze'deki evi bombaladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir evi bombaladığı belirtildi.

        Saldırıya uğrayan evin enkazından 4 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının çıkarıldığı aktarılan açıklamada, "Evin enkazındaki 5 kişinin cesedi henüz çıkarılamadı." ifadeleri kullanıldı.

        İsrail'in bombaladığı evin "Hassune" ailesine ait olduğu bilgisi verilen açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarından kaçan başka iki ailenin de aynı evde yaşadığı kaydedildi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 252 Filistinli öldü, 95 bin 497 kişi yaralandı.

        Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil ordusu
        #Gazze saldırı
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Instagram'dan gençlere gizlilik kontrolleri
        Instagram'dan gençlere gizlilik kontrolleri
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        'Kara Liste'de 441'inci
        'Kara Liste'de 441'inci
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Habertürk Anasayfa