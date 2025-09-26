Habertürk
        Haberler Dünyadan İsrail'i boykot eden sinemacıların sayısı 5 bini aştı: Andrew Garfield, Joaquin Phoenix, Rooney Mara da katıldı - magazin haberleri

        İsrail'i boykot eden sinemacıların sayısı 5 bini aştı

        Filistin halkına karşı soykırıma karıştığına inandıkları festivaller, yayıncılar, sinemacılar veya yapım şirketleriyle çalışmayacaklarını belirten isimler arasına Andrew Garfield, Joaquin Phoenix, Rooney Mara da katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 10:43 Güncelleme: 26.09.2025 - 10:43
        Sayıları 5 bini aştı
        Filistin İçin Sinema Emekçileri adlı topluluk, bu ayın başlarında bir taahhütname yayınladı ve imzalayanların, Filistin halkına karşı soykırıma karıştığına inandıkları festivaller, yayıncılar, sinemacılar veya yapım şirketleriyle çalışmayacaklarını belirtti.

        İlk raporlar, yaklaşık 1200 sinema profesyonelinin İsrailli film kurumlarını boykot etmek için imza attığını gösteriyordu.

        Andrew Garfield
        Andrew Garfield

        Şimdi ise 5 binden fazla film sektörü profesyoneli bu taahhütnameye imza attı. Bu listeye en son eklenenler arasında Andrew Garfield, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Laura Poitras, Fisher Stevens, Myha'la Herrold, Harris Dickinson, Omar Sy, Toni Collette, Cole Escola, Diego Luna, Judah Friedlander, Carrie Brownstein, John Early, Elliot Page, Ebon Moss-Bachrach, Leila Bekhti, Eric Andre, Bowen Yang gibi isimler yer alıyor.

        Harris Dickinson
        Harris Dickinson

        Filistin İçin Sinema Emekçileri'nin taahhütnamesinde, "Hükümetlerimizin çoğunun Gazze'deki katliama göz yumduğu bu acil kriz anında, bu amansız dehşete ortak olma ihtimalini ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Uluslararası film endüstrisini sessizliği, ırkçılığı ve insanlıktan çıkarmayı reddetmeye ve baskılarına ortak olma ihtimalini ortadan kaldırmak için 'insani olarak mümkün olan her şeyi' yapmaya çağıran Filistinli film yapımcılarının çağrısına yanıt veriyoruz" ifadeleri yer alıyor.

        Yönetmen Laura Poitras
        Yönetmen Laura Poitras
        Filistin için ortak mesaj yayımlandı
