Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü

        İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü

        İsrail, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Hassan Hüseyin Selami'yi öldürdüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 06:58 Güncelleme: 27.02.2024 - 06:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Selami'nin Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü belirtildi.

        Selami'nin Hizbullah bünyesindeki Nasır Birliğinden ve İsrail'e tanksavar füzeleri fırlatılmasından sorumlu olduğu aktarıldı.

        AA'nın haberine göre; güvenlik kaynakları, Selami'nin Hizbullah'ın askeri kanadında tugay komutanı rütbesinde olduğunu kaydetti.

        Öte yandan, Hizbullah da yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Mecadil beldesine düzenlenen saldırıda Selami'nin öldürüldüğünü doğruladı.

        İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 218'e yükseldi.

        LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEN İSRAİL'E 60'A YAKIN FÜZE ATILDI

        Hizbullah'tan yapılan bir başka yazılı açıklamada, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine İsrail'in düzenlediği saldırılara karşılık olarak işgal altındaki Golan Tepelerindeki bir askeri üssün 60'a yakın katyuşa füzesiyle hedef alındığı duyuruldu.

        İsrailli Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Golan Tepelerindeki Shtula yasa dışı Yahudi yerleşim birimine isabet eden füze sonucu bir İsrailli hafif yaralandı.

        İsrail ordusu ise savaş uçaklarının Golan Tepelerine füzelerin atıldığı Kevkeba bölgesini, ayrıca Ayta eş-Şab bölgesinde Hizbullah'a ait askeri noktaları vurduğunu duyurdu.

        Hizbullah sabah saatlerinde İsrail'e ait Elbeit Hermes-450 tipi bir insansız hava aracını (İHA) uçaksavar ile vurmuş, İHA Lübnan topraklarına düşmüştü.

        İsrail ordusu, İHA'sının düşürülmesine misilleme olarak Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Baalbek kentinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

        Lübnan medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in Baalbek'te bazı depoları vurduğu ve saldırı noktasında büyük yıkım oluştuğu ifade edilmişti. Hizbullah, İsrail'in saldırısında iki mensubunun öldürüldüğünü açıklamıştı.

        İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ilk defa ülkenin Suriye sınırındaki doğu bölgesinde yer alan Baalbek vilayetindeki Hizbullah'a ait hedefleri vurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #israil
        #Hizbullah
        #haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Biden, Gazze'de ateşkes için gün verdi
        Biden, Gazze'de ateşkes için gün verdi
        Adıyaman'da aile katliamı! 1'i çocuk 3 ölü
        Adıyaman'da aile katliamı! 1'i çocuk 3 ölü
        Eski karısını öldürüp intihar etti
        Eski karısını öldürüp intihar etti
        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Minibüsün üzerine çığ düştü! 1 ölü, 12 yaralı
        Biden ve Trump, aynı gün Meksika sınırına gidecek
        Biden ve Trump, aynı gün Meksika sınırına gidecek
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Kim mutlu ki?"
        "Kim mutlu ki?"
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Microsoft'tan yapay zeka ortaklığı
        Microsoft'tan yapay zeka ortaklığı
        Cimbom'un Kerem'i 'var'!
        Cimbom'un Kerem'i 'var'!
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Tamas Sulyok
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Habertürk Anasayfa