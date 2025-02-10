İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgalci İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) yeni Genelkurmay Başkanı olarak Eyal Zamir’i atadıklarını duyurdu.

Bu atama, eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin 7 Ekim 2023’te yaşanan saldırılardaki güvenlik zaafiyeti nedeniyle istifasının ardından gerçekleşti. Zamir’in atanması, İsrail’in işgal politikalarını daha da derinleştirecek, saldırgan ve uluslararası hukuku hiçe sayan bir stratejiye yöneldiğinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgalci İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) yeni Genelkurmay Başkanı olarak Eyal Zamir’i atadıklarını duyurdu.

İşgal yönetiminde liderlik değişimi

Halevi’nin istifasının ardından, İsrail askeri liderliği için üç isim öne çıktı:

• Eyal Zamir – Savunma Bakanlığı Genel Müdürü

• Amir Baram – Mevcut Genelkurmay Başkan Yardımcısı

• Tamir Yadai – Eski Kara Kuvvetleri Komutanı

Netanyahu hükümeti, işgal altındaki Filistin topraklarında en sert politikaları savunan ve uygulayan isimlerden biri olan Zamir’i tercih etti. Netanyahu’nun, özellikle radikal sağcı hükümetini sağlamlaştırmak ve Filistin halkına yönelik baskılarını artırmak amacıyla Zamir gibi saldırgan bir askeri figürü Genelkurmay Başkanlığına getirdiği düşünülüyor.

Eyal Zamir: İşgal ve savaş suçlarıyla anılan bir isim

Kişisel Bilgiler

• Doğum Tarihi ve Yeri: 26 Ocak 1966, Eilat, İsrail

• Aile Durumu: Evli, üç çocuk babası

• Eğitim: Tel Aviv Üniversitesi’nde siyaset bilimi, Hayfa Üniversitesi’nde ulusal güvenlik ve siyaset bilimi yüksek lisansı, Wharton School’da yönetici programı

Askeri geçmişi

Zamir, 1984 yılında İsrail ordusuna katılarak işgal altındaki Filistin topraklarında katliam politikalarını yürüten zırhlı birliklerde görev aldı.

Kariyerinde öne çıkan bazı görevleri şunlardır:

• Güney Bölgesi Komutanlığı (2015-2018): Gazze’ye yönelik saldırıları yönetti, sınır güvenliği bahanesiyle sivillere karşı ağır silahlar kullanılması emrini verdi.

• Genelkurmay Başkan Yardımcılığı (2018-2021): İsrail ordusunun işgal politikalarına yönelik stratejiler belirledi, Batı Şeria ve Gazze’deki askeri operasyonları planladı. • Savunma Bakanlığı Genel Müdürlüğü (2023-2024): İsrail ordusunun modernizasyonu adı altında, Filistinlilere yönelik teknolojik baskı ve gözetim sistemlerini geliştirdi.

Eyal Zamir’in atanması, İsrail’in uluslararası hukuku daha da pervasızca çiğneyeceğinin bir işareti olarak görülüyor. Zamir’in işlediği insan hakları ihlalleri nedeniyle, uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanması gerektiğine dair çağrılar giderek artıyor.

Bu stratejiler, İsrail’in yalnızca Filistin topraklarında değil, bölge genelinde de istikrarsızlık yaratma politikasını sürdüreceğinin açık bir göstergesi.

Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü’nde sunduğu raporda, İran’a karşı daha sert askeri ve ekonomik baskı politikalarının benimsenmesi gerektiğini savundu.

• İkinci İntifada (2000-2005): Batı Şeria ve Gazze’de İsrail saldırılarının en kanlı dönemlerinden birinde askeri birlikleri yönetti.

Zamir’in askeri kariyeri, İsrail’in Filistin halkına yönelik baskılarını ve savaş suçlarını artıran bir figür olarak şekillenmiştir.

Zamir, özellikle Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarla adını duyurdu. 2018’de Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail askerlerine, sivillere gerçek mermiyle ateş açmaları emrini verenlerden biri olarak biliniyor. Bu saldırılar sonucunda yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

• Avrupa Birliği: İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden generallerinin, Avrupa ülkelerine girişinin engellenmesi konusunda tartışmalar sürüyor.

Netanyahu hükümetinin, hakkında savaş suçu iddiaları bulunan bir ismi Genelkurmay Başkanlığı’na ataması, İsrail’in uluslararası alanda daha fazla izolasyona sürükleneceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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Analiz ve değerlendirme: İsrail işgal politikalarını sertleştiriyor

Eyal Zamir’in atanması, İsrail’in yalnızca Filistin halkına karşı değil, bölge genelinde de daha saldırgan bir politika izleyeceğini gösteriyor. Netanyahu’nun bu kararı, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini daha da derinleştireceğinin, insan haklarını hiçe sayarak baskı ve şiddeti artıracağının habercisi.

Avantajlar (!)

✔ Netanyahu ve aşırı sağcı hükümeti için sadık bir isim

✔ İşgal politikalarını daha hızlı uygulayabilecek bir askeri figür

✔ ABD ile askeri ilişkileri artırabilecek bir komutan

Dezavantajlar

❌ Filistin halkına yönelik baskıları daha da artıracak bir lider

❌ İsrail’in uluslararası mahkemelerde yargılanmasına zemin hazırlayan bir geçmişe sahip

❌ Bölgesel istikrarı bozacak ve yeni savaşları tetikleyebilecek politikalar savunuyor

Netanyahu’nun Zamir’i göreve getirmesi, İsrail’in askeri baskılarını daha da artıracağını ve Filistin halkına yönelik sistematik saldırılarını hızlandıracağını gösteriyor. Uluslararası toplumun bu gelişmeye nasıl yanıt vereceği ise merak konusu. Ancak bir gerçek var ki; İsrail’in işgal politikaları, Zamir gibi savaş suçlarıyla anılan generallerin eliyle daha da derinleşmeye devam edecek.a