İsrail, Gazze Şeridi'ndeki kara ve hava saldırılarını genişletti

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemesinin ardından Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde eş zamanlı olarak kara ve hava saldırılarını genişletti.

AA muhabiri, görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından aldığı bilgiler ışığında İsrail'in dünden itibaren Gazze Şeridi'nin genelinde gerçekleştirdiği yoğun hava ve kara saldırıları ile bölgedeki son gelişmeleri derledi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusundaki bölgelere girdi. İsrail, Gazze’nin kuzeyinde yaşayanlardan kentin batısına ilerlemelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İsrail ordusunun Hamas'a saldırı başlatacağını bu nedenle söz konusu bölgelerde yaşayanların belirlenen "güvenli bölgelere" yönelmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Refah kentine yönelik operasyonlarının genişletilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara rağmen, bu sabah, Refah’ın merkezindeki ailelerin kenti acilen boşaltmasını istedi.

Kuzeydeki Filistinlilerin, tel örgülere yaklaşmalarının yasak olduğunu aktaran Adraee, paylaşımında boşaltılması istenen bölgelerin haritalarına da yer verdi.

İsrailli Sözcü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesi, Selam, Nur, Tel Zater, Beyt Lahiya, Cibaliya Kampı, İzbet Mellin, Ravda, Nuzhe, El-Cerin, Nahda ve Zuhur mahallelerindeki Filistinlilerin de bulundukları yerlerden çıkmaları ve kentin batısına geçmeleri gerektiğini kaydetti.

Adraee, Refah kentinin doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin derhal El-Mevasi bölgesine gitmelerini talep etti.

İsrail saldırısında bir esir daha öldü

Görgü tanıklarının ve yerel Filistinli kaynakların ifadesine göre, Refah'ın doğusunda Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar günlerdir aralıklarla devam ediyor.

İsrail’in Filistinlilerin yönelmesini istediği ve güvenli bölge olarak adlandırdığı alan; alt yapı, elektrik, iletişim, internet gibi hizmetlerin bulunmadığı, seralar ve kumluk alanlarla bölünmüş yerleşime elverişsiz bir bölgeden oluşuyor.

Açıklamada, İzzeddin el-Kassam’ın, İsrail ordusu ve askeri araçlarını hedef alan saldırıları sonucu bazı İsrail güçlerinin Saad Sayil Kışlası bölgesinde doğuya doru çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan 10 Mayıs’ta yapılan açıklamada, "Refah'ın doğusundaki Deva Camisi yakınında çeşitli ve eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildiği" ifade edildi. İsrail askerlerinin bulunduğu bir bina ile askeri araçların Yasin tanksavar roketleriyle vurulduğu, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarına göre, daha önceki saldırılarında yerle bir edilen Han Yunus’un doğusundaki bölgeler yoğun ateşe maruz kaldı.

İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze Şeridi’nin batısındaki yerleşim yerleri neredeyse tamamen yok edildiğinden İsrail’in Gazze’nin kuzeyinden tehcir ettirdiği yüz binlerce Filistinlinin barınacak ve sığınacak yerleri kalmadı.

Kassam Tugayları'nın bu sabah, İsrail ordusuna ait zırhlı bir personel taşıyıcıyı 105 milimetrelik "Yasin" tanksavar roketleriyle vurduğu aktarıldı.

Yine Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun ve Es-Sabra mahallelerinde cuma günü 2 eve düzenlenen saldırılarda da çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırıların hedefi ise Ez-Zevayide beldesi ile En-Nuseyrat Mülteci Kampı oldu. Buralardaki saldırılarda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

REKLAM

İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün, ez-Zeytun Mahallesi’nde bir İsrail subayını keskin nişancı ateşiyle vurduklarını bildirdi.

HAVA BOMBARDIMANLARINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ

İsrail savaş uçakları ve topçularının, dün gece ve cumartesi sabahı Gazze Şeridi'ndeki tüm kentleri hedef alan saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.