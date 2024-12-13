İsrail Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampını vurdu: 30 ölü, 40 yaralı
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampındaki bazı ev ve binaları hedef aldı.
AA'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre; saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 30 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, bölgedeki büyük yıkımın ardından ambulans ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri aramaya devam ettiğini belirtti.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.