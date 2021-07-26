İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 6 mile düşürdü

AA

Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut duruma dair yapılan değerlendirmelerin ardından, Gazze'de avlanma menzilinin 12'den 6 mile düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Kararın hemen yürürlüğe gireceği ve bir sonraki emre kadar uygulanacağı aktarıldı. AA'nın haberine göre; açıklamada, kararın, Gazze'den İsrail'e yanan balonlar gönderilmesi nedeniyle alındığı ifade edildi.

İsrail, 12 Temmuz'da, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 9 milden 12 mile çıkartmıştı.