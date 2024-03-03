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        Haberler Dünya İsrail, Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı

        İsrail, Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı

        İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 00:09 Güncelleme: 03.03.2024 - 00:09
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        İnsani yardım bekleyenlere ateş açtı
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        Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere son 48 saat içinde ikinci kez saldırdı.

        İsrail askerlerinin yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

        İsrail ordusunun, 29 Şubat Perşembe günü Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

        İsrail, başta kuzey olmak üzere Gazze'ye karadan yardım girişlerini engelliyor. Bu nedenle Mısır ve Ürdün, son olarak da ABD, Gazze’ye havadan insani yardım ulaştırmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #Filistin
        #gazze
        #insani yardım
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