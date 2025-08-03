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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Gazze'de Filistin Kızılayı'nı bombaladı | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'de Filistin Kızılayı'nı bombaladı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılay'ına ait karargahı hedef aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 06:57 Güncelleme: 03.08.2025 - 06:57
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        İsrail, Gazze'de Filistin Kızılayı'nı bombaladı
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        İsrail ordusu, Han Yunus kentindeki Filistin Kızılay'ına ait karargahı bombaladı. AA'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre, 1 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı saldırıda doğrudan çalışanların bulunduğu alan hedef alındı.

        Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

        İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de onlarca hastane ve sağlık kuruluşunu bombaladı, baskın düzenledi veya yıktı.

        Saldırılarda onlarca sağlık çalışanı hayatını kaybederken, birçok hastane ve sağlık tesisi tamamen hizmet dışı kaldı.

        Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "hayatı yaşanmaz hale getirmenin bir parçası olarak" sağlık sistemini hedef aldığını belirtiyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        #Kızılay
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