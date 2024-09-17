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        Haberler Dünya İsrail, Gazze'de en az 710 bebeği öldürdü | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'de en az 710 bebeği öldürdü

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında en az 710 bebeği öldürdüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 00:19 Güncelleme: 17.09.2024 - 00:19
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        İsrail, Gazze'de 710 bebek öldürdü
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        Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı, 7 Ekim 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliklerinin yer aldığı listede İsrail ordusunun öldürdüğü 11 bin 983'ü reşit olmayan, 34 bin 344 Filistinlinin ismine yer verildi.

        Listede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 1 yaş altı en az 710 bebeği öldürdüğüne dikkati çekildi.

        ÖLDÜRÜLENLERİN YÜZDE 60'I KADIN, ÇOCUK VE YAŞLI

        Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenlerden kimliği tespit edilen kadınların sayısının 6 bin 297 olduğu aktarıldı.

        İsrail saldırılarında can veren Filistinlilerden yüzde 60'ını kadınlar, çocuklar ve yaşlıların oluşturduğuna vurgu yapıldı.

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        Ayrıca listede, 60 yaş üstü 2 bin 734 Filistinlinin ismi de yer aldı.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerden çok sayıda kişinin cesedi bombaların etkisiyle eriyor veya İsrail askerlerinin engellemeleri nedeniyle hastanelere ulaştırılamıyor.

        Sağlık Bakanlığı, hastanelere ulaştırılan cesetlerin kimlik tespitini yapabilirken, yıkılan binaların enkazında kaybolan, cesedi deforme olan veya engellemeler nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan çok sayıda kişi bulunuyor.

        Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 kişi yaralandı ve 10 bin Filistinli de kayboldu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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