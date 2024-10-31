İsrail, Gazze'de 3 eve düzenlediği saldırılarda 20 Filistinliyi öldürdü

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampındaki iki eve saldırı düzenledi.

Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi yönetimi yaptığı açıklamada, İsrail'in kampın kuzeyindeki bazı ev ve bölgeyi bombalaması sonucu ölen ve yaralananların hastaneye getirildiğini açıkladı.

Görgü tanıkları da sağlık ekipleri ve sivil savunma personelinin, İsrail saldırısı sonucu kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Nasr ailesinin Şeyh Rıdvan mahallesindeki evinden çok sayıda ölü ve yaralının çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze şehrinin kuzeybatısında Nasr ailesine ait bir evi hedef alması sonucu da 4 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Berş, İsrail ordusunun 27 günden bu yana Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü kara harekatı sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü söyledi.

İsrail ordusu, Beyt Lahiya'da barınma merkezlerini ve sivilleri hedef alarak katliamlara devam ettiğini belirten Berş, İsrail'in, kendisini denetleyecek, hesap soracak ve suçlarını durduracak kimsenin bulunmaması dolayısıyla öldürmeyi ve yok etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Berş, "İsrail ordusu, tıbbi malzemelerin Gazze'nin kuzeyine girişini engelliyor ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kuşatma altında tutuyor." diye konuştu.