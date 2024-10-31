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        Haberler Dünya İsrail, Gazze'de 3 eve düzenlediği saldırılarda 20 Filistinliyi öldürdü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'de 3 eve düzenlediği saldırılarda 20 Filistinliyi öldürdü

        İsrail'in Gazze Şeridi'nde 3 eve düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinlinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 27 gündür karadan sürdürdüğü saldırıları sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 23:18 Güncelleme: 31.10.2024 - 23:28
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        Gazze'de 3 eve saldırı: 20 ölü
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        AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampındaki iki eve saldırı düzenledi.

        Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 16 Filistinli yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

        Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi yönetimi yaptığı açıklamada, İsrail'in kampın kuzeyindeki bazı ev ve bölgeyi bombalaması sonucu ölen ve yaralananların hastaneye getirildiğini açıkladı.

        Görgü tanıkları da sağlık ekipleri ve sivil savunma personelinin, İsrail saldırısı sonucu kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        İsrail'in Gazze şehrinin kuzeybatısında Nasr ailesine ait bir evi hedef alması sonucu da 4 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Nasr ailesinin Şeyh Rıdvan mahallesindeki evinden çok sayıda ölü ve yaralının çıkarıldığı belirtildi.

        27 günde 1200'den fazla Filistinliyi öldürdü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 27 gündür karadan sürdürdüğü saldırıları sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

        Berş, İsrail ordusunun 27 günden bu yana Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü kara harekatı sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü söyledi.

        İsrail ordusu, Beyt Lahiya'da barınma merkezlerini ve sivilleri hedef alarak katliamlara devam ettiğini belirten Berş, İsrail'in, kendisini denetleyecek, hesap soracak ve suçlarını durduracak kimsenin bulunmaması dolayısıyla öldürmeyi ve yok etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

        Berş, "İsrail ordusu, tıbbi malzemelerin Gazze'nin kuzeyine girişini engelliyor ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kuşatma altında tutuyor." diye konuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #gazze
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