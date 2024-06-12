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        Haberler Dünya İsrail, Filistinli mahkumun naaşını "Hamas ile pazarlık kozu" için ailesine vermiyor | Dış Haberler

        İsrail, Filistinli mahkumun naaşını "Hamas ile pazarlık kozu" için ailesine vermiyor

        İsrailli bir askerin öldürülmesinde yer aldığı suçlamasıyla 1986'da tutuklanan ve müebbet hapse mahkum edilen Walid Daqqa, nisanda hayatını kaybetti. Ailesi, Daqqa'nın cenazesinin iade edilmesini istese de İsrail, naaşı Hamas'la pazarlıklarda koz olarak kullanmak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 22:52 Güncelleme: 12.06.2024 - 22:54
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        İsrail devleti, nisan ayında hayatını kaybeden Filistinli mahkum Walid Daqqa'nın naaşını "gelecekte Hamas'la yapılacak esir takası anlaşmasında pazarlık kozu olarak kullanmak için" ailesine iade edilmemesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

        İsrail'deki Haaretz gazetesinin haberine göre, başvuru, Daqqa'nın ailesi adına Adalah insan hakları örgütünce Yüksek Mahkeme'ye sunulan ve ölen mahkumun cenazesinin defnedilmek üzere iade edilmesi talep edilen dilekçenin ardından geldi.

        Güvenlik Kabinesi'nde onaylanan mahkumun naaşının ailesine iade edilmemesi kararı çerçevesinde Mahkeme'ye yapılan başvuru, İsrail vatandaşı bir mahkumun naaşının alıkonulmasının hak ihlali anlamına geldiği ve yasal izin olmadan yapıldığı vurgulandığı dilekçeyi engellemeyi amaçlıyor.

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        Konuya ilişkin duruşmanın yarın yapılması beklenirken, Daqqa'nın naaşının ailesine teslim edilmemesi yönündeki başvuru kararının Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından alındığı bildirildi.

        Mahkeme'ye iletilen başvuruda, Güvenlik Kabinesi'nin ölen mahkumun cenazesinin ailesine verilmemesi yönündeki kararının "orantılı ve makul" olduğu iddia edildi.

        Kararın, Gazze'deki esirlerin salıverilmesi süreci çerçevesinde alındığı belirtilen başvuruda, Yüksek Mahkeme'ye mahkumun ailesi adına sunulan dilekçenin reddi çağrısı yapıldı.

        Güvenlik Kabinesi'nde onaylanan kararın "gelecekte Hamas'la yapılacak esir takası anlaşmasında pazarlık kozu olarak kullanmak için" alındığına inanılıyor.

        1984 yılında İsrail askeri Moşe Tamam'ın öldürülmesinde yer aldığı suçlamasıyla 1986'da tutuklanan ve müebbet hapse mahkum edilen Daqqa, nisan ayında 62 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

        Daqqa'nın tıbbi durumu nedeniyle erken tahliye talepleri reddedilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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