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        Haberler Dünya İsrail'e açılan soykırım davası Lahey'de görülmeye başladı - Güncel haberler

        İsrail aleyhine açılan soykırım davası Lahey'de görülmeye başladı

        Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı. Davanın duruşmasında İsrail'e, Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:44
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        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
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        Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Divan'da tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık yapılan duruşma canlı yayımlanıyor.

        Bugünkü duruşmada Güney Afrika'nın ihtiyati tedbir talepleri dinlenecek, yarınki duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak.

        Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın açtığı davanın duruşmasında İsrail'e, Gazzelilere yönelik eylemler soykırım niyetini kanıtladığı suçlaması yöneltildi.

        ÇELİK: İNSANLIK VİCDANI BU DAVAYI İZLİYOR

        Duruşmaya yönelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

        Çelik açıklamasında "İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor... İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması devam ediyor… İsrail’in eylemleri soykırımdır. Ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

        DAVADA ÖNDE GELEN HUKUKÇULAR YER ALIYOR

        Duruşma, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçuların başında yer alan Profesör John Dugard’ın sunumuyla başladı. Dugard, apartheid döneminde Güney Afrika'da yaşamış ve aktif şekilde apartheide karşı durmuş bir hukukçu olarak öne çıkıyor.

        2001-2008 yıllarında BM Filistin İnsan Hakları Özel Raportörü olarak görev yapan Dugard, Divanda çeşitli davalarda geçici yargıç olarak da görev aldı.

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        Daha önce iki saat olarak açıklanan duruşmaların süresi, İsrail’in talebi üzerine 3 saate çıkarıldı.

        GÜNEY AFRİKA'NIN TALEP ETTİĞİ İHTİYATİ TEDBİRLER

        Güney Afrika, 29 Aralık’taki yazılı başvurusunda, mahkemeden İsrail aleyhine 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep etti.

        Güney Afrikanın istediği ihtiyati tedbirler arasında İsrail’in, Gazzedeki askeri operasyonları derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimlerini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması, soykırımın delillerini muhafaza etmesi ve verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divana düzenli rapor sunması yer alıyor.

        Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

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        GÜNEY AFRİKA'NIN İSRAİL'E KARŞI AÇTIĞI SOYKIRIM DAVASI

        1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine ICJde dava açabiliyor.

        Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrailin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırımın Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralıkta ICJ'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

        Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle ICJ'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.

        Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önce yargılamalarına bakıldığından soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #israil
        #soykırım davası
        #IJC
        #dünya
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