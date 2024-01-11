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        Haberler Dünya İsrail'den Güney Afrika'ya 'soykırım' tepkisi

        İsrail'den Güney Afrika'ya 'soykırım' tepkisi

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'ye soykırım yaptığı iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı davanın ardından Güney Afrika için, "İkiyüzlülükleri göklere ulaştı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 20:30 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:30
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        İsrail'den Güney Afrika'ya 'soykırım' tepkisi
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        İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'na ikiyüzlülük ve yalanların sunulduğunu belirterek, Güney Afrika'nın İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlamasının ancak tersine dönmüş bir dünyada gerçekleşebileceğini söyledi.

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        Netanyahu, "Teröristlerle savaşıyoruz, yalanlarla savaşıyoruz. Bugün tersine dönmüş bir dünya gördük. İsrail soykırıma karşı savaşırken soykırımla suçlanıyor" dedi.

        "İsrail insanlığa karşı suç işleyen katil teröristlerle savaşıyor. Katlettiler, tecavüz ettiler, yaktılar, parçaladılar, çocukların, kadınların, yaşlıların, genç erkeklerin ve kadınların kafalarını kestiler" ifadelerini kullanan Netanyahu sözlerine şöyle devam etti:

        "Güney Afrika'nın ikiyüzlülüğü göklere haykırıyor. Suriye ve Yemen'de milyonlarca insan öldürüldüğünde ya da evlerinden koparıldığında Güney Afrika neredeydi, kimin tarafındaydı? Hamas'ın ortaklarının tarafındaydı."

        Netanyahu, İsrail'in "tam zafer" elde edene kadar kendini savunma hakkını koruyacağını söyleyerek sözlerini noktaladı.

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