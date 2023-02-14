İsrail'den Türkiye'ye dayanışma ziyareti

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Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gelirken, birçok üst düzey yetkili de Türkiye'ye dayanışma ziyaretinde bulunuyor.

"YAŞANAN EN BÜYÜK FELAKETLERDEN BİRİ"

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili "Geçen yüzyıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden biri bu." ifadesini kullandı ve dayanışma mesajı verdi.

Cohen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ziyaretinin amacının depremlerin ardından İsrail'in Türkiye ile dayanışmasını göstermek, bu arada da ikili ilişkileri ele alma fırsatı olduğunu belirten Cohen, "Bu ilişkiler son bir yıl içinde gerçekten çok daha iyi bir noktaya geldi. İsrail hükümeti ve İsrail halkı adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve destek vaatlerimizi iletmek istiyorum." dedi.

"İNSANİ YARDIMIN SİYASİ HİÇBİR SINIRI YOK"

Cohen, depremlerden etkilenen herkese desteklerini sunmaya çalışacaklarını belirterek, "Geçen yüzyıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden biri bu." dedi.

İnsani yardımın siyasi hiçbir sınırı olmadığının altını çizen Cohen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu, bu zor günlerde dayanışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve biz elimizden gelen her türlü yardımı sağlayarak sadece ihtiyacı olanlara şu anda değil, gelecekte de yardıma devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum çünkü anladığım kadarıyla önümüzdeki sorunlar gerçekten son derece büyük."

"TÜRK HALKIYLA DAYANIŞMAMI İFADE ETMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİK"

Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk halkıyla dayanışmasını göstermek için Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Cohen, "Türk halkıyla dayanışmamı ifade etmek için Türkiye'ye geldim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşerek Türkiye'yi etkisi altına alan facia nedeniyle İsrail'in taziyelerini ileteceğim." dedi.

İsrail'in Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Cohen, "İsrail, bu yıkıcı dönemde Türkiye'nin yanında. İnsani yardım güçlerimiz Türkiye'ye yardım etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli Eli Cohen'in Twitter hesabından alınmıştır.

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