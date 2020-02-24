İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki "Adliye" bölgesinde İslami Cihad Hareketi'ne ait hedeflere bir dizi saldırı düzenlediğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Adraee, Şam yakınlarındaki Adliye bölgesinin İslami Cihad'ın "kalesi" olduğunu, İslami Cihad'ın bölgede savaş araçlarına ilişkin araştırma ve geliştirme süreci yürüttüğünü kaydetti.

Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam çevresindeki bazı noktaları hedef aldığı, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve saldırıya karşılık verildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden de füze saldırısı gerçekleştirildiğine işaret edilerek, söz konusu saldırıların püskürtüldüğü bilgisine yer verildi.

İsrail uçaklarının, gece saatlerinde Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralanmış, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail saldırısında yaralanan 4 kişinin Şifa Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söylemişti.