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        Haberler Dünya İsrail'den sonra Filistin yönetimi de Al Jazeera televizyonu yayınlarını sonlandırma kararı aldı | Dış Haberler

        İsrail'den sonra Filistin yönetimi de Al Jazeera televizyonu yayınlarını sonlandırma kararı aldı

        İsrail'in ardından Filistin yönetiminin de Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararı aldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 23:24 Güncelleme: 01.01.2025 - 23:24
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        Filistin yönetiminden Al Jazeera kararı
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        Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığından oluşan komitenin, Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayın ve faaliyetleriyle ilgili bir karar aldığı belirtildi.

        Kararın Al Jazeera televizyon kanalının Filistin'deki yayınlarını sonlandırmayı içerdiği aktarılan haberde, Al Jazeera'nın Filistin'deki ofisini, tüm çalışmalarını ve onun bünyesinde görev yapan gazetecilerin çalışmalarını askıya aldığı ifade edildi.

        Al Jazeera televizyon kanalının Filistin'deki yasaları ihlal ettiği öne sürülen haberde, Al Jazeera'nın yasal statüsünü düzeltinceye kadar çalışmalarının geçici olarak sonlandırıldığı vurgulandı.

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        Haberde, söz konusu kararın gerekçesi olarak da "Al Jazeera televizyon kanalında Filistin'in içişlerine müdahale niteliğinde kışkırtıcı içerikler yayınlandığı" öne sürüldü.

        Al Jazeera televizyon kanalından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

        Öte yandan son dönemde Filistin Yönetimine bağlı güçler Batı Şeria’nın bazı yerlerinde “İsrail’e karşı direniş gösterdiklerini” söyleyen silahlı gruplara yönelik operasyonlar düzenliyor.

        Filistin güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'nda yürüttüğü "operasyonda" 9 kişi hayatını kaybetmişti.

        Al Jazeera'nin İsrail'deki faaliyetleri yasaklanmıştı

        İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

        Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

        Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

        İsrail makamları, Al Jazeera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak buradaki tüm ekipmanlara el koymuştu.

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        #Al Jazeera
        #Filistin yönetimi
        #haberler
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