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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 ölü, 1 yaralı

        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 ölü, 1 yaralı

        İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 01:53 Güncelleme: 23.11.2023 - 01:56
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        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 ölü, 1 yaralı
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        İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        AA'nın Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya dayandırdığı habere göre; Beyt Yahun beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

        Dün akşam saatlerinde gerçekleştirildiği ifade edilen hava saldırısına ilişkin Tel Aviv'den henüz bir açıklama yapılmadı.

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