İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Maraş'ın statüsüyle ilgili Türkiye'nin son dönemdeki tek taraflı adımlarını derin bir endişeyle takip ediyor. İsrail, GKRY'ye tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor." ifadelerini kullandı.

Haiat, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides'a konuyla ilgili olarak ülkesinin desteğini doğrudan ilettiğini belirtti.

İsrail yönetimi daha önce de Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'a destek açıklamalarında bulunmuştu.

DIŞİŞLERİ, AB'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'de yaptığı "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır" açıklamasına 'kabul edilemez' diye tepki göstermesinin, kendileri için 'yok hükmünde' olduğunu ifade etmişti.