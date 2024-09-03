İsrail'de Netanyahu hükümetinin "Gazze'de ateşkes anlaşması imzalaması" talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor

İsrail'de başta Batı Kudüs ve Tel Aviv olmak üzere Hayfa ve Netanyahu'nun şahsi konutunun yer aldığı Kayserya gibi birden fazla noktada sokaklara inen on binlerce kişi Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümünden Netanyahu ile hükümetini sorumlu tuttu.

Bazı noktalarında yolları kapatıp ateş yakan göstericiler polis müdahalesiyle karşılaştı.