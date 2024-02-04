İsrail'de Netanyahu hükümeti istifa etsin protestosu ve Gazze'de ateşkes çağrısı
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, Tel Aviv'de bir araya gelen çok sayıda kişi Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Netanyahu hükümetinin istifa etmesini isteyenler de gösteri düzenlerken, İsrail polisi onlara müdahale etti
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık bin kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi.
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Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında İsrail bayrakları ve pankartlarla toplanan yaklaşık bin kişi, düdük, havalı el kornası ve trampet çalarak hükümeti protesto etti.
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Göstericiler, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resminin üzerinde "Suç bakanı", "İsrail'in yıkıcısı" yazılı afişler ve hükümeti eleştiren dövizler taşıdı.
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İSRAİL POLİSİ GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ
Savunma Bakanlığı önündeki yolun kapatılması üzerine İsrail polisi, yaya ve atlı polislerle göstericilere müdahale etti, en az 3 kişiyi gözaltına aldı.
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Müdahale sırasında polisle göstericiler arasında arbede ve sözlü atışmalar yaşandı. İsrail polisi, gösterici grubundaki bazı müzik aletleri ve megafonlara el koydu.
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SAVAŞ KARŞITI PROTESTO
Diğer yandan Tel Aviv'de onlarca İsrailli, Gazze Şeridi'ne saldırıların durması ve ateşkes sağlanması talebiyle savaş karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
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Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında toplanan yaklaşık 70-80 kişilik İsrailli grup, "İntikamla zafer olmaz", "Yerleşimci terörünü durdurun", "Güvenlik sadece barışla sağlanır", "İşgal varken demokrasi olmaz" yazılı pankartlar taşıdı.
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Eylemciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. İsrail polisi, göstericilerin etrafında konuşlandı.
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