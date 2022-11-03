İsrail'de altıncı kez başbakanlığa hazırlanan Netanyahu'nun geri dönüş yolculuğu
0:00 / 0:00
Raffi Berg | BBC News Online Orta Doğu Editörü, Kudüs
Binyamin Netanyahu, toplam 12 yıl başbakanlık yapmış bir siyasetçi olarak Haziran 2021'de iktidarını kaybettiğinde gözlemciler bir devrin sonunun geldiğini, karşıtıları da yeni bir dönemin başladığını söylemişti.
Ama Netanyahu meydan okurcasına "Geri geleceğim" diyordu.
Dün yapılan seçim sonuçlarının kısmi sonuçları bunun Netanyahu için kısa bir ara olduğuna işaret ediyor.
Ve tezat bir şekilde, sağcı Likud Partisi'nin 73 yaşındaki lideri, geçen yıl kendisini deviren merkez sol rakibi Yair Lapid'in iktidarına son vererek başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.
Ve geri dönüşü, kendisine "Kral Bibi" diyen taraftarlarının yenilmez olduğu inancını pekiştiriyor.
Eğer sonuçlar teyit edilirse, İsrail'in en uzun süre görevde kalan lideri olan Netanyahu beş kez seçim kazanarak altı dönem başbakanlık yapacak. 74 yıllık İsrail tarihinde hiçbir başbakanın böyle bir sicili yok.
Netanyahu bu başarısını, kendisini siyaset sahnesinde 'İsrail'i Orta Doğu'daki düşmanlarından en iyi koruyabilecek kişi" olarak konumlandırmasına borçlu.
Filistinlilere karşı her zaman katı bir tutum sergileyen Netanyahu, her müzakerede ülkesinin güvenlik kaygılarını gündeme getirdi ve İran'ı İsrail'in varlığına yönelik bir tehdit diye niteledi.
Ama siyasi başarıları, halen yargılanmakta olduğu rüşvet ve dolandırıcılık davasıyla gölgelendi. Times of Israel gazetesi'nin "ultra-kutuplaştırıcı" bir lider olarak tanımladığı Netanyahu, karşıtları tarafından İsrail demokrasisi için bir tehlike olarak görülüyor.
Ağabeyinin mirası
1976'da ağabeyi Jonathan Netanyahu, Uganda'nın Entebbe kentinde kaçırılan bir uçaktaki rehineleri kurtarmak için düzenlenen baskında öldü. Bu olay, Netanyahu ailesini derinden etkiledi ve Jonathan Netanyahu İsrail'de efsane bir figür oldu.
Binyamin Netanyahu, kardeşinin adına bir terörle mücadele enstitüsü kurdu.
Netanyahu, 1982'de İsrail'in Washington büyükelçiliğinde temsilci yardımcısı oldu. Bu sırada, mükemmel İngilizcesiyle sık sık Amerikan televizyonlarına çıkmaya başladı.
1984'te New York'ta İsrail'in BM'deki daimi temsilciğine atandı.
1988'de İsrail'e döndüğünde siyasete atıldı ve Likud Partisi'nden milletvekili seçildi. Hükümette dışişleri bakan yardımcılığı yaptı.
Daha sonra partinin başkanlığına seçildi. 1996'da Yitzak Rabin'in öldürülmesinden sonra düzenlenen erken seçimde doğrudan halk oyuyla seçilen ilk başbakan oldu.
Netanyahu aynı zamanda 1948'de İsrail'in kurulmasından sonra doğan bir siyasetçi olarak İsrail'in en genç lideriydi.
1993 Oslo Barış Anlaşması'nı şiddetle eleştirmesine karşın, sağcıları kızdırarak El Halil'in yüzde 80'inin Filistin Yönetimi'ne devrini imzaladı ve İsrail'in Batı Şeria'dan daha da çekilmesini kabul etti.
1999'da görev süresinin dolmasına 17 ay kala erken seçin kararı aldı ve eski komutanı ve İşçi Partisi lideri Ehud Barak'a yenildi.
Netanhayu'nun yerine Likud liderliğine Ariel Şaron geldi.
Şaron'un 2011'de başbakan seçilmesinden sonra Netanyahu hükümete geri döndü. Önce dışişleri sonra da maliye bakanlığı yaptı. 2005'te İsrail'in işgal altındaki Gazze Şeridi'nden çekilmesine tepki olarak istifa etti.
2005'te Ariel Şaron inme geçirip komaya girmeden kısa bir süre önce Likud'dan ayrılıp yeni merkez partisi Kadima'yı kurmuştu. Netanyahu Likud liderliğini yeniden kazandı ve Mart 2009'da ikinci kez başbakan seçildi.
Başbakanlığı sırasında Batı Şeria'da 10 ay süreyle Yahudi yerleşimi inşaatlarınının durdurulmasını kabul etti. Böylece Filistinlilerle görüşmelerin önü açıldı. 2010 sonlarında müzakereler çöktü.
2009'da İsrail'le yan yana yaşayacak bir Filistin devletini koşullu olarak kabul ettiğini açıklamasına karşın sonradan tutumunu sertleştirdi.
2019'da İsrail radyosuna "İnsanların sözünü ettiği türden bir Filistin devleti yaratılamayacak" dedi.
İsrail'in daha önce Gazze Şeridi'nde düzenlediği operasyonlar, ülkenin en yakın müttefiki ABD tarafından desteklenmişti. Ancak Barack Obama döneminde ABD'yle ilişkilerde sıkıntılı bir dönem yaşandı.
Trump'ın 2017'de başkan olmasından sonra ise yakınlaşma süreci başladı ve bir yıl sonra Washington Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Ocak 2020'de Netanyahu, Trump'ın barış planını "Yüzyılın fırsatı" olarak niteledi. Filistinliler plana karşı çıktı.
Netanyahu, İran konusunda da Trump'la aynı çizgideydi. 2018'de Trump'ın İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerden çekilmesi ve Tahran'a yeniden yaptırımlar uygulamasına destek verdi.
Ancak Netanyahu, Kasım 2020'de ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutlayınca Trump tarafından sadakatsizlikle suçlandı.
2019'da Netanyahu hakkında bir yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni suistimal suçlarından dava açıldı.
Mayıs 2010'da görevdeyken mahkemeye çıkan ilk başbakan oldu.
Ama halen devam eden bu dava yeniden iktidara gelmesini engellemedi.
Netanyahu son seçimden sonraki zafer konuşmasında "İsrail halkından güvenoyu aldık" dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
İsrail'de altıncı kez başbakanlığa hazırlanan Netanyahu'nun geri dönüş yolculuğu/israil-de-altinci-kez-basbakanliga-hazirlanan-netanyahu-nun-geri-donus-yolculugu-3535283
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!