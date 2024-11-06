İsrail, Beyrut'un güneyine 9 hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'deki birçok bölgeye hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Leyleki, Burc el-Baracine, Mamura ve Amerikan mahallelerine birer, Ebyad'a 2 ve Hureyk'e 3 hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırılardan birinin Bahman Hastanesi'nin, birinin de el-Raye Stadyumu'nun yakınına düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından Dahiye'deki 6 nokta için saldırı tehdidinde bulunmasının ardından düzenlendi.

Sözcü, 3'ü Hureyk ve Leyleki mahallerinde, 3'ü de Burc el-Baracine'de olmak üzere 6 noktayı işaret ederek tahliye uyarısı yapmıştı.

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İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine saldırdıklarını öne sürdü

Adraee, saldırıların ardından X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait komuta merkezini, silah depolarını ve askeri yapıları hedef aldığını iddia etti.

İsrail, Dahiye'yi en son 2 Kasım'da hedef almıştı

İsrail ordusu şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine son olarak 2 Kasım'da saldırı düzenlemiş, Dahiye bölgesindeki bir apartmana yönelik saldırıda 1 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.