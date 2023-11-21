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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail basını Hamas'ın 80 esiri serbest bırakacağını iddia etti

        İsrail basını Hamas'ın 80 esiri serbest bırakacağını iddia etti

        İsrail basını, Hamas'ın İsrail ile muhtemel anlaşmada 80 esiri serbest bırakacağını ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 19:51 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:03
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        İsrail basınından 80 esir iddiası
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        Jerusalem Post gazetesine göre, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında bu akşam açıklanması beklenen esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Söz konusu yetkili, Hamas'ın anlaşma kapsamında elindeki esirlerden 80'ini serbest bırakacağı iddiasında bulundu.

        Haberde, esir takası anlaşmasına ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.

        İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bu akşam önce Savaş Kabinesi, ardından Güvenlik Kabinesi, son olarak da normal kabine Hamas ile esir takası anlaşmasını görüşecek.

        Bu görüşmelerin ardından İsrail ile Hamas arasındaki esir takasına onay verilmesi bekleniyor.

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