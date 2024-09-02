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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: Philadelphia Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu: Philadelphia Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal ettikleri Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphia Koridoru'ndan 42 yıl da geçse çekilmeyeceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 19:25 Güncelleme: 02.09.2024 - 19:25
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        Oradan çekilmeyeceklerini söyledi
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        İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında, İsrail ordusunun işgal ettiği Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'na değindi.

        "Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz." diyen Netanyahu, Philadelphi Koridoru'nun İsrail'in güvenliği için önemli olduğunu bu nedenle de orada kalıcı olmaları gerektiğini iddia etti.

        Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına varılması için hükümetin üzerinde baskı kurmak amacıyla organize edilen genel greve tepki gösteren Netanyahu, "utanç verici" olarak nitelendirdiği bu grevin Hamas'a yaradığını öne sürdü.

        Netanyahu'nun "42 gün" ifadesiyle, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerde gündeme gelen "ateşkes anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasına" işaret ettiği belirtiliyor.

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        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

        Hamas ise 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

        Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

        Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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