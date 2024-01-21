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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebiyle gösteri düzenledi

        İsrail Başbakanı Netanyahu karşıtları Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenledi

        İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan yaklaşık on bin kişi hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 21.01.2024 - 10:18
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          İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yüz günü aşkın bir süredir devam ederken İsrail sokaklarında da hareketli günler yaşanıyor.

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          Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti "İsrail’in güvenliğini sağlayamamak" ve "Gazze’deki İsrailli esirleri umursamamakla” suçlayan binlerce kişi şehirdeki Habima Meydanı'nda toplanarak gösteri düzenledi.

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          Sık sık, "Hemen şimdi erken seçim" sloganları atan göstericilerin bir kısmı daha sonra buradan Kaplan Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yolu trafiğe kapatmak isteyen göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

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          İSRAİLLİ ESİRLER İÇİN BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

          Öte yandan Tel Aviv’deki Müze Meydanı'nda toplanan İsrailli esir yakınları ve onlara destek veren binlerce kişi ayrı bir gösteri daha düzenledi.

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          İsrailli esirlerin bir an önce kurtarılmasını talep eden göstericiler ellerinde İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıdı. Buradaki göstericiler de yakınlardaki bir yolu oturarak ve çevredeki demir bariyerleri yerleştirerek trafiğe kapatmak istedi.

        • 6

          İsrail esir yakınları ve onlara destek verenler 7 Ekim’den bu yana her cumartesi Tel Aviv’de aynı yerde gösteri düzenliyor. Gösterinin yapıldığı bu alan halk arasında "Esirler Meydanı" olarak anılmaya başlandı.

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          Kaplan Caddesi'nde toplanan savaş karşıtı yaklaşık iki yüz kişilik bir İsrailli grup da ateşkes çağrısıyla ayrı bir gösteri düzenledi.

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          Ellerinde İsrail ordusunu Gazze Şeridi'nde "katliam yapmakla" suçlayan dövizler taşıyan göstericiler, savaş karşıtı sloganlar attı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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