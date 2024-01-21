İsrail Başbakanı Netanyahu karşıtları Tel Aviv'de erken seçim talebiyle gösteri düzenledi
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan yaklaşık on bin kişi hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yüz günü aşkın bir süredir devam ederken İsrail sokaklarında da hareketli günler yaşanıyor.
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Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti "İsrail’in güvenliğini sağlayamamak" ve "Gazze’deki İsrailli esirleri umursamamakla” suçlayan binlerce kişi şehirdeki Habima Meydanı'nda toplanarak gösteri düzenledi.
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Sık sık, "Hemen şimdi erken seçim" sloganları atan göstericilerin bir kısmı daha sonra buradan Kaplan Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yolu trafiğe kapatmak isteyen göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
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İSRAİLLİ ESİRLER İÇİN BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Öte yandan Tel Aviv’deki Müze Meydanı'nda toplanan İsrailli esir yakınları ve onlara destek veren binlerce kişi ayrı bir gösteri daha düzenledi.
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İsrailli esirlerin bir an önce kurtarılmasını talep eden göstericiler ellerinde İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıdı. Buradaki göstericiler de yakınlardaki bir yolu oturarak ve çevredeki demir bariyerleri yerleştirerek trafiğe kapatmak istedi.
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İsrail esir yakınları ve onlara destek verenler 7 Ekim’den bu yana her cumartesi Tel Aviv’de aynı yerde gösteri düzenliyor. Gösterinin yapıldığı bu alan halk arasında "Esirler Meydanı" olarak anılmaya başlandı.
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Kaplan Caddesi'nde toplanan savaş karşıtı yaklaşık iki yüz kişilik bir İsrailli grup da ateşkes çağrısıyla ayrı bir gösteri düzenledi.
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Ellerinde İsrail ordusunu Gazze Şeridi'nde "katliam yapmakla" suçlayan dövizler taşıyan göstericiler, savaş karşıtı sloganlar attı.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.