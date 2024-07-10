İsrail, 7 Ekim'den bu yana 400'ü aşkın okul, üniversite ve bağlı binayı bombaladı!

SON BİR HAFTADA 50 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, 9 aydan fazla süredir bombaladığı Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon Filistinlinin sığınmak zorunda kaldığı okullara yönelik saldırıları son bir haftada artırdı.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinde yaklaşık 2 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı UNRWA'aya ait bir okula yönelik 6 Temmuz'da düzenlenen saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 16 kişi öldü, 50'si de yaralandı.

Bu okulun bombalamasından bir gün sonra 7 Temmuz'da, Gazze'nin kuzeyinde yine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Kutsal Aile" Okulunu da bombalayan İsrail ordusu, 4 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.