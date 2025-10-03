Habertürk
        Isparta'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Isparta'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki otomobil ve TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 18:23 Güncelleme: 03.10.2025 - 18:23
        Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun dokuzuncu kilometresinde sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil ve TIR çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #ısparta
        #ısparta haber
        #yerel haber
